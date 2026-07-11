Zona miala komorki przed rakowe w macicy. Usuniecie ich moglo byc przez NFZ przez ginekologa, lub prywatnie przez Profesora - ok 4k za całość. Ginekolog choc bardzo dobry sam podkreslil ze mamy wybor - zrobią wszystko co w ich mocy, lub zrobi to gosc ktory opracowywuje od dziesiatek lat ten temat z naukowcami z całego świata , napisał wiele książek itp itd. Wybor oczywiscie padł na profesora. Niestety w Polsce mamy tylko Pokaż całość