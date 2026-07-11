Pan Kardiolog chyba zapomniał, że składał przysięge lekarską
Lekarz kardiolog Krzysztof Pujdak chwali się w internecie tym, że wizyta za 1200zł u niego jest LUKSUSEM, a nie KONIECZNOŚCIĄ. "Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic takich jak [...] stan majątkowy i inne...K1DoN
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Komentarze (33)
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Tu potrzebne są zmiany systemowe i zabezpieczenie obywatela przed nadużyciami różnych ekip.
to jest k---a grupa mentalnie gorsza od górników chyba już albo niewiele brakuje
a najgorzej jak napuszczą swoje rodzinki
Lepszy uniwerek to lepszy lekarz, nie utrudniajmy im nostryfikacji.
Ponieważ część mądrali nie rozumiała tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.