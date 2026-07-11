B. Fiałek chce do 7-8 średnich krajowych dla lekarza
B. Fiałek ogłosił swój plan reformy ochrony zdrowia. Czytamy w nim: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie za 208 godzin pracy: 45-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na umowie o pracę; 78-krotność przeciętnego wynagrodzenia na kontrakcie B2Btomasztomasz1234
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Komentarze (59)
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BO chaialbym wiedziec dlaczego ktos promuje debili robiac im zasiegi.
@yannikto: chyba na dyżurach...
Jestem ciekaw czy ta grupa zawodowa zawsze była taka z-----a czy po covidzie im się odkleiło od kasy?
Jak dla mnie cała grupa powinna zostać dojechana do spodu, a pan reumatolog jako pierwszy!
@reseted: Czy zawsze nie wiem, ale przed epidemią covid-19 to na pewno. Nie bez powodu wziął się stereotyp, że lekarzowi albo komuś na oddziale to przysłowiowo trzeba dać w łapę żeby lepiej się zajęli ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@fiaslnfilrangve: Okoliczności są jasne, tv potrzebowała ekspertów którzy mówili to co trzeba i się taki napatoczył.
@bropek: Moim zdaniem to akurat wcale nie jest dziwne ponieważ po prostu każda kolejna władza wychowywała ich w ten sposób. Przez bardzo długi czas narracja była dosłownie tak, że lekarzom trzeba zapłacić tyle ile chcą bo lekarzy w kraju jest mało i jeśli się im nie zapłaci to wszyscy wyjadą za granicę.
Fikołek xD. Gdzie ta praca za granicą? Czy to znów klasyczne p---------e.
https://wykop.pl/link/7013303/fialek-zwolniony-z-pracy
https://plonskwsieci.pl/pl/690_nasze-sprawy/12239_bartosz-fialek-zwolniony-ze-wszystkich-szpitalnych-funkcji.html
Fiałek zwolniony z pracy
pieprzona magnateria