Ale ten kran to patologia. Wywalają WASZE pieniądze na jachty dla lekarzy, których zarobki przebily już wynagrodzenia w ku.wa jakimś Luksemburgu i Monako, i trwa to tak długo, że lekarze już uważają, że taka kasa i się po prostu należy. Obecna władza już gra na przeczekanie - cos tam Tusk pokrzyczał i pozapowiadał, że będą programy i decyzje do środy, ale już mamy niedzielę, jest sobie cisza, sondaże stabilne, więc ciśnienie z Pokaż całość