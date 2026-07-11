Panie Nolan. Jestem fanem pańskich filmów. Oglądam je, bo chcę się dobrze bawić. Nie chcę w czasie zabawy żadnych zgrzytów światopoglądowych. Piękności mają być piękne. Bohaterowie mają być silni i męscy. Ma być widowisko bez politycznych podszewek.

Boleję nad zasadami akademii filmowej. Niech się Pan dobrze zastanowi, dla kogo Pan ten film robi.

Dla widzów czy statuetek.