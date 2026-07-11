Christopher Nolan: Nagonka na "Odyseję" jest "nieważna"
No to pokażmy, że oglądanie tej szmiry też jest nie ważne. Nie iść do kina, głosować portfelem. Nowa odyseja będzie pięknym filmem o czekoladowej Helenie walczącej ze zmianami klimatycznymi w starożytnej Grecji.Buckshot_00
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Komentarze (65)
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Kolejne "dzieło" z chorymi, rasistowskimi obsesjami. Przerażające
@patryk-wuwuw: ja też z jakiegoś powodu - nie mam pojęcia czemu xd znając życie obejrzałem 12 prac asterixa za gówniarza i poszło z górki (chociaż disneyowego herkulesa nie oglądałem w ogóle). iliadę i odyseję znam na pamięć, retellingi chyba wszystkie ogarnąłem, no jest coś fajnego w mitologii greckiej.
a nolana nie lubię, więc i tak bym nie poszedł.
Ja bym zrobił film o Martinie Lutherze Kingu i obsadził go białym aktorem ( ͡° ͜ʖ ͡°) Lewica by się zesrała po same pachy ze złości.
Boleję nad zasadami akademii filmowej. Niech się Pan dobrze zastanowi, dla kogo Pan ten film robi.
Dla widzów czy statuetek.
Problemem tego filmu jest to, że ludzie którzy będą tam aktorami, po prostu tam nie pasują.
To samo tyczy się zbroi, inwentarza czy samego konia trojańskiego, no niestety.