Są takie szpitale, gdzie jest izba przyjec, jest oddział danej specjalności, ale odsylaja pacjentow z pilnymi przypadlosciami do innych szpitali bo „ten oddzial ma tylko przyjęcia planowe”, które sie oplacaja, a nie pilne, które sie nie oplacaja. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )