Poparzona pacjentka zbulwersowana postawą medyków. Szpital nie widzi problemu
Nie pomogli Pani Ani, bo nie prowadzą "świadczeń ostro-dyżurowych" tylko planowe (brak SOR, jest IP) Jak twierdzą, kiedy ich własny pacjent się poparzy w szpitalu, odsyłają karetką do innego XDDDDDDDDDDD Zgroza. Nasłać kontrolę i sprawdzić przy okazji kontrakty.DieJoana
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Komentarze (6)
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Przypomniało mi się jak faceta z zatrzymaniem krążenia zanieśli pod szpital ginekologiczny zamiast karetkę wezwać