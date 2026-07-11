Czeskie spojrzenie na Wołyń, trzeba włączyć napisy
Czeski film o Wołyniu. W filmie o tym nie ma, ale na Wołyniu były też czechosłowackie miasteczka np Kupiczów, który stało się schronieniem dla nas i innej ludności, które było bronione przez oddział AK wraz z lokalną ludnością.Blackorange
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Komentarze (27)
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Co mi z czeskich napisów? Jakbym znak czeski, to napisy nie byłyby mi potrzebne.
Chyba że masz jakiś sposób jak włączyć polskie napisy (nawet automatycznie tłumaczone)?
Nie dało się znaleźć jakichś zdjęć z tamtych wydarzeń, miejsc i okresu?
Komentarz usunięty przez autora
I bardzo dobrze niech tam idą dopiero jak MY wyjdziemy