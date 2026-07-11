Meta wycofuje kontrowersyjną funkcję AI na Instagramie. Wystarczyły trzy dni krytyki
Meta wyłączyła funkcję pozwalającą tworzyć obrazy AI na podstawie zdjęć z publicznych kont na Instagramie poprzez samo oznaczenie ich nazwą użytkownika. Okazało się, że opór użytkowników szybko przyniósł skutek.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (10)
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@omicronns: naiwny jesteś jeżeli myślisz że dla google czy apple to przeszkoda że nie "opublikujesz" zdjęcia ( ͡° ͜ʖ ͡°)