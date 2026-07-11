"Utrzymuję kwaterę z emerytury". Miały być tłumy, a jest klapa
Górale całe życie dopłacają do interesu. Turyści, wstydzcie sie!ooooooooo
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Górale całe życie dopłacają do interesu. Turyści, wstydzcie sie!ooooooooo
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Komentarze (78)
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Dutki.
Dudki to ptaki.
No kurvva, ma absolutną rację. Jest coś jeszcze ;) ;)
5 zł to chyba za spojrzenie na konia. Za głaskanie co najmniej 50 zł.
@soundboy: Myślę, że te ceny to Nowego Jorku są bardzo często wcale nie aż tak odległe xD Hot-Dog z wózka który jest powiedzmy odpowiednikiem takiej naszej zapiekanki z makro albo innego hamburgera z czerwoną kapustą kosztuje tam plus minus 5-6$ (tak jest gównem, te
To jest zwyczajnie za drogo żeby wzięła to przeciętna rodzina z minimum dwójką dzieci na pobyt wakacyjny. Nikt tego nie wynajmie poza jakimiś weekendowymi imprezami. Wbrew propagandzie ludzie są też biedniejsi.
Mniej też jest rodzin z dziećmi, a to w dużej mierze byli turyści. Biznesy nieruchomościowe po prostu przestaną się spinać na skutek obecnej demografii.
@chciwykrasnolud:
@LaurenceFass: Polska robi się coraz popularniejsza. Turyści będą wynajmować, Polacy mają z---------ć na to wszystko, a nie wypoczywać.