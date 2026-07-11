Pani Katarzyna wynajmuje 6-osobowe domki za 600 zł za dobę.

To jest zwyczajnie za drogo żeby wzięła to przeciętna rodzina z minimum dwójką dzieci na pobyt wakacyjny. Nikt tego nie wynajmie poza jakimiś weekendowymi imprezami. Wbrew propagandzie ludzie są też biedniejsi.Mniej też jest rodzin z dziećmi, a to w dużej mierze byli turyści. Biznesy nieruchomościowe po prostu przestaną się spinać na skutek obecnej demografii.