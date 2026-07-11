Nyska lekarka-emerytka 1,43 mln zł przychodu 493 tys. zł dochodu w rok
Bożena Lewińska - lekarz , radny powiatu Nysa , emerytka Przychód z działalności lekarskiej: 1 429 724,56 PLN Dochód z działalności lekarskiej: 493 248,25 PLNtomasztomasz1234
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Komentarze (7)
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Chciałbym się dowiedzieć jak lekarz narobił kosztów na milion?
Rozumiem jakiś leasing samochodu, TV do salonu ale kurde 1mln kosztów???
@Pan_Miszuk: często kilka, po jednym albo dwa dla każdego członka rodziny. Plus jw - wykończenie domu, gdzie faktura jest wystawiona na gabinet ¯\(ツ)/¯
Ponieważ część elektoratu nie rozumiała wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.