Syria: izba dentystów protestuje przeciwko zwiekszeniu liczby dentystów
Marne pocieszenie, ale konowaly wszędzie są takie same. W Syrii ichni związek stomatologów protestuje przed otwieraniem nowych uczelni i zwiększaniem liczby miejsc. Miałoby to zmniejszyć jakość kształcenia i świadczeń medycznych oraz pogorszyć perspektywy tysięcy absolwentów.tomasztomasz1234
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Komentarze (7)
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Z togami było tak samo.
Rozumiem że jakoś kształcenia może się pogorszyć, ale widać że najważniejsze jest coś innego.