69 tys. zł dla rektora, 3 tys. zł dla doktoranta. Pracownicy zostają z groszami
Podczas gdy część rektorów zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, doktoranci i początkujący naukowcy często otrzymują wynagrodzenia niewiele wyższe od płacy minimalnej. To wina konstrukcji systemu wynagrodzeń - wskazują eksperci.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (69)
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dobrze by ten który
Za stypendium muszą prowadzić zajęcia i wykonywać jakąś inną pracę na rzecz wydziału, ale to raczej nie przekracza 10-20 godzin na tydzień.
Tym pierwszym dać więcej, tych drugich do wora ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Rektor = sam szczyt.
Doktorant = chłop, któremu uczelnia umożliwia zdobycie tytułu naukowego. To nie jest praca tylko dodatkowa aktywność, robią to bo chcą. Jak na studiach miałem zajęcia z doktorantami to chłopy normalnie były w korpo na etacie a na uczelni w ramach realizowania ambicji
@Mis_: właśnie dlatego byli w korpo, bo na uczelni g---o zarobisz. W korpo przyjęci prosto z ulicy dostają więcej niż na doktoracie, to kto zostanie na uczelni poza pasjonatami.