W sumie trochę zabawne jak zmieniają się nastroje tutaj. Jakieś 10 lat temu napisałem w jednym z wątków, dość neutralną opinię, że tak duże zarobki lekarzy w porównaniu do na przykład inżynierów z doświadczeniem to cecha g---o-państewek, bo widać jak na dłoni, że lobby wytworzyło dużą siłę nacisku na polityków. Chyba nigdy tyle gówna się wylało się na mój wpis jak wtedy XD