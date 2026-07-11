Szef samorządu lekarskiego: Nie chcemy negocjować stawek, chcemy reformy systemu
Resort zdrowia skupił się na "gaszeniu pożarów wizerunkowych", zamiast przedstawić spójną strategię reformy ochrony zdrostarnak
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Resort zdrowia skupił się na "gaszeniu pożarów wizerunkowych", zamiast przedstawić spójną strategię reformy ochrony zdrostarnak
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Komentarze (59)
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-czas pracy max 40h tygodniowo (jak kazdy normalny czlowiek)
-odbijaki na wejsciu i wyjsciu (zaden normalny czlowiek nie posiada umiejetnosci bilokacji)
-prywatne przyjecia tylko na prywatnym sprzecie
-skoro miales darmowe studia to min 5lat odpracuj
-albo prywata albo NFZ
Tylko ze tyle to nie :D
Ja zaczynam od mniejszego kalibra :P
A i tak nie przejdzie bo ten glab sie obsra :D
Koles nie ma zielonego pojecia o czym mowi. I tak dosc prosto da sie go zgasic udowadniajac patologie i jego glupote. W sumie to za prosto - nie ma zadnej frajdy :/
@8kiwi: Bo to jest przestępczość zorganizowana. Tylko wszyscy udają, że nie.
Drenaż budżetów NFZ musi opierać się na współpracy wielu osób. Przeważnie wszystkie zyskują na patologii. Tylko, że część pośrednio.
@HabaHabaZutZut: + Rejestracja czasu pracy
Praca na UOP implikuje rejestrację czasu pracy.
@teflon_z_patelni_mi_smakuje:
wydrukuj sobie xD
1. Podkosimy składkę zdrowotną przedsiębiorcom i pracującym.
2. Zwiększamy budżet NFZ.
3. Lekarze dostają podwyżki.
4. Zmniejszamy ilość miejsc na studia medyczne.
JA jakbym oszukał na wadze sklepowej za 100 zł to mam juz cieplo . .