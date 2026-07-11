Jeden profesor przeciwko polskiej szkole. Wychował światowych geniuszy
prof. Ryszard Szubartowski jest nauczycielem i twórcą autorskiej metody Szubartowskiego - nauczania opartej na rozwijaniu twórczego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Stworzył 126 medalistów na światowych olimpiadach informatycznych w tym Jakuba Pachockiego współtwórce ChatGPT cznoHuman
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Komentarze (40)
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Podobnie Oxford jest dobrą uczelnią, ale nie miałby tak wysokiej renomy, gdyby nie zgarniał studentów z wysokim IQ.
Z drugiej strony możesz być ponad przeciętnie inteligentny ale twoja rodzina to patusy, alkocholicy i będziesz mieć pozamiatane. Oczywiście zawsze można z tego wyjść ale pierwsze 10-15 lat kształtuje człowieka i nie każdy będzie na tyle silny aby iść do przodu.
Co innego powiedzieć np, "szkoła marnuje potencjał uczniów", albo "metody używane w szkole są nieefektywne" i to jest ok. Ale też różne metody należy stosować w różnych sytuacjach, jego metoda mogłaby w ogóle się nie sprawdzić w dużej klasie pełnej słabych
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
@PrezydentUSA: Czasy rodzą się na nowo o pięćdziesiąt lat za późno
Eksperyment wykonany, lecz niestety nie udany
Na razie to głównie pod filmikami z tym gościem piszą leniwe tumany że szkoła ich zniszczyła, a jakby mieli takiego nauczyciela to
I już w pierwszym zdaniu atmosfera spisku, intrygi, konspiracji całego środowiska przeciwko jednemu człowiekowi. Tak było, to on musi mieć rację, bo cały świat jest przeciwko niemu XD