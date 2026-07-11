Koleś się uważa za nie wiadomo kogo bo dostał wybitny materiał ludzki i tylko skupił się na tym żeby ograniczyć wszystko co było poza ich geniuszem. Niech pójdzie do zwykłej szkoły z tumanami i z nich zrobi światowych geniuszy, to wtedy faktycznie czapki z głów i niech kieruje cała edukacją.

Na razie to głównie pod filmikami z tym gościem piszą leniwe tumany że szkoła ich zniszczyła, a jakby mieli takiego nauczyciela to Pokaż całość