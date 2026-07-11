Lekarze chcą zmian w projekcie ustawy o zawodzie lekarza. Ministerstwo Zdrowia z
- [...] Ustaliliśmy, że ministerstwo na tym etapie zatrzyma pracę nad projektem, powoła zespół, na którego czele stanie lekarz, a w składzie będzie przedstawicielka Matek Lekarek, przedstawiciel PR, NIL itp. Zespół ma przejrzeć na spokojnie zapisy ustawy i usunąć te, które budzą wątpliwościOctarine
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Komentarze (70)
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Co następnie będziemy konsultowali kodeks karny że złodziejami samochodów i mordercami?
To że ludzie nie mający pojęcia jak to wygląda od środka to oczywiste, smutne że takim gadaniem tylko to potwierdzają. W sumie pora skończyć próbować tu cokolwiek tłumaczyć ludziom którzy od paru miesięcy karmią się hejtem
Nie spodziewałem się innej reakcji. Czyli lekarze z NIL i tak dalej wybiorą sobie co im pasuje w nowych przepisach, a to co nie pasuje wywalą.
Nihil novi. A MZ jeszcze z dumą to
Oni też chcą na spokojnie przejrzeć zapisy ustawy i usunąć te które budzą wątpliwości!