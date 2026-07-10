Konsultacje lekarskie za 1200 zł. Mamy komentarz kardiologa
Konsultacja kardiologiczna za 1200 zł wywołała burzę w sieci. Dr Krzysztof Pujdak w rozmowie z WP Finanse komentuje cenę usługi, tłumaczy, ile pracy wymaga analiza dokumentacji pacjenta, i odnosi się do swoich słów o "luksusie, a nie konieczności".KapitanTorpedal
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Komentarze (11)
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Sektor pierwszy we Francji czyli wtedy kiedy idziesz typowo do uspołecznionej jednostki medycznej, to 52.5 euro, oczywiście czeka się długo w kolejce i jesteś w otoczeniu różnych "lekarzy i inżynierów", oczywiście nic nie płacisz bo od tego masz ubezpieczenie.
Sektor drugi, czyli lekarz oprócz obowiązkowej pracy w uspołecznionej służbie zdrowia ma swój gabinet, czyli 99.99% lekarzy i lekarzy specjalistów, w przypadku kardiologa
Skąd takie założenie? Gość po prostu sie wyspecjalizował, pewnie jest dobrym fachowcem i ustawil maksymalną kwotę, żeby dalej miec duzo chętnych. Ewentualnie ma ich mało, w co wątpię,