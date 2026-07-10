No to musiało mu cos pod beretem się mocno p---------c.

Sektor pierwszy we Francji czyli wtedy kiedy idziesz typowo do uspołecznionej jednostki medycznej, to 52.5 euro, oczywiście czeka się długo w kolejce i jesteś w otoczeniu różnych "lekarzy i inżynierów", oczywiście nic nie płacisz bo od tego masz ubezpieczenie.

Sektor drugi, czyli lekarz oprócz obowiązkowej pracy w uspołecznionej służbie zdrowia ma swój gabinet, czyli 99.99% lekarzy i lekarzy specjalistów, w przypadku kardiologa Pokaż całość