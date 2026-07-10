Elegancko, kolejny dowód, że system działa – tylko nie dla nas, szarych kowalskich, co tyrają w kołchozie za minimalną, żeby opłacić rachunki i jeszcze im na chleb nie starcza. Lekarze milionerzy, deweloperzy milionerzy, politycy milionerzy. A my? My będziemy płacić więcej za leki, za ubezpieczenie, za wszystko. Ci, co mają układy, kasę i plecy, zawsze się ustawią. My możemy tylko zasuwać, żeby im się lepiej żyło. I tak w k kółko.