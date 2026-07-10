Lekarze milionerzy z Konina
W dwóch konińskich szpitalach 125 osób otrzymało wynagrodzenie od 500 tys do 1 mln za 2025 rok, zaś 15 lekarzy zarobiło ponad milion złotych, w tym 5 przekroczyło próg wynagrodzenia wysokości 2 milionów złotych.boboliwo
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Komentarze (23)
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Ponieważ część mądrali nie rozumiała tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.
Ale wracając do meritum, nie mam pojęcia jak wyprostować tą sytuację przecież tacy lekarze w takiej Polsce powiatowej przez taką dyspozycję zarobków mogli miażdżyć lokalną populację jeśli chodzi o siłę nabywczą.