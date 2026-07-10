"Stracił dowód, potem przyszły wezwania z Niemiec. Kwoty są kolosalne"
"Pan Krzysztof kilka lat temu zgłosił utratę dowodu osobistego i zastrzegł swoje dane. Po latach dostał pismo z urzędu skarbowego w Berlinie i odkrył, że figuruje jako prezes czterech niemieckich spółek. Udało mu się umorzyć sprawę podatku na ponad 360 tys. zł, ale teraz przyszło kolejne wezwanie."paramedix
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Komentarze (60)
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Z 20 lat temu znajomy zgubił legitymację i i zaczal otrzymywać wezwania do zapłaty mandatów za jazdę bez biletu. Nic tłumaczenia nie dały. Dopiero jak napisał pismo, że "jeszcze jedno zawiadomienie z państwa strony a sprawę skieruje na drogę sadową,
Proszę mnie nie nękać" pomogło.
@the-great-reset: tak było na pewno, fajna bajka
@jasper-jons_: To sprawdzanie
Polakowi nigdy nie dogodzisz
@Pokaczu: ale właśnie tak to działa, to jest sprawa między bankiem a oszustem, właścicielowi utraconego dokumentu nic do tego.
Bank naturalnie uderzy do osoby widniejącej na umowie, bo innych danych nie ma. Ale wystarcza przedstawienie dokumentów poświadczających utratę dowodu i bank się odczepia.
Nawiasem mówiąc od czasu wprowadzenia blokady peseli problem stał się marginalny.
@maciundo: prawa jazdy też nie musisz nosić...
Ja od kilku lat w ogóle przestałem portfel nosić.