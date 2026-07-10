Mogło tak być. Ja dostawałem różne wezwania do zapłaty po zmarłym rodzicu. Jak odpisałem w podobnym tonie to przestali się czepiać. Raz nawet wystarczyło zadzwonić do pani z windykacji i jej wyjaśnić, że zna się swoje prawa i to co robią jest nielegalne. A były to m.in. takie absurdy jak np niezwrócony pilot do dekodera, bo gdzieś zaginął (samego dekodera z początku też nie chcieli przyjąć z tego powodu).