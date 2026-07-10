IBM złamał barierę 1 nm. Tranzystory ustawione pionowo zamiast płasko na krzemie
IBM zaprezentował pierwszy układ w procesie 0,7 nm dzięki architekturze Nanostack, w której tranzystory piętrzą się w pionie. Zysk to nawet 50 proc. więcej wydajności i 70 proc. lepsza efektywność energetyczna.Nolanpl
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Komentarze (76)
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W teorii.
Tymczasem praktyka:
I czym tu się chwalić, skoro barierka była taka wąska. Jakby metrową barierę połamali, to byłoby coś.
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