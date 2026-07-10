Ile zarabiają lekarze? TVN wysłał zapytania do 570 szpitali
Artykuł ukryty niestety za paywallem, wkrótce powinien być dostępny na ,,archiwum internetu"hooligan166
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Artykuł ukryty niestety za paywallem, wkrótce powinien być dostępny na ,,archiwum internetu"hooligan166
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Komentarze (18)
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Czego KO nie przewidziało? Tego, że mają w swoich szeregach typa, który oszukiwał na godzinach pracy w szpitalu południowym, a kanał zero podkręcił aferę tak, żeby w to wciągnąć ładnie polityków