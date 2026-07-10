Płacąc rekordowe sumy legalnym badaczom, Google i inne korporacje technologiczne dbają o własny interes. Ponieważ cała ich infrastruktura chmurowa oraz system Android stoją na Linuksie, wyciągnięcie takiego „asiora” z ręki potencjalnych przestępców czy państwowych grup hakerskich za 250 tysięcy dolarów to dla Google niezwykle tani i opłacalny zakup polisy ubezpieczeniowej.