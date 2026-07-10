Google płaci 250 tys. dolarów za lukę w Linuksie. Miała 16 lat
Koncern z Mountain View wypłacił rekordową nagrodę za znalezienie podatności w jądrze Linuksa. Luka bezpieczeństwa pozostawała niewykryta przez 16 lat i pozwalała na lokalne podniesienie uprawnień. Odkrył ją badacz, który do testów wykorzystał autorskie narzędzie.SprzedawcaBiblii
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Komentarze (34)
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Wynik jest poprawny - tak. AI go znalazło - tak. Człowiek też by go w końcu odnalazł ale pewnie odkrywając koło na nowo - też tak.
Może ktoś dekadę temu zrobił forka
@Maro88z: https://youtu.be/ZJ8KThKAfbs?si=GBhhGInZEEKivyo_&t=190
Ucieczka Janusza.
Komentarz usunięty przez autora
W Rust by nie było takich problemów
@Boska_Klaudia: Takich by nie było, ale za to byłyby inne :)