Choć większość posłów w głosowaniu była za odrzuceniem Chat Control, to Chat Control jednak wróci, bo nie zebrano tzw. bezwzględnej większości.

Proponuję wprowadzić po prostu tzw. względną większość - wystarczy że jeden poseł zagłosuje na "tak" jak mu urszulka kazała i cyk, przeszło, wielki triumf demokracji ludowej. Jak będą jakieś pomruki niezadowolenia to najwyżej wprowadzimy tym samym trybem rezolucję w której resztę nazwiemy faszystami i ruską agenturą.