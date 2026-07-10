[AKTUALIZACJA] Chat Control politycy znów chcą czytać nasze prywatne wiadomości
Choć większość posłów w głosowaniu była za odrzuceniem Chat Control, to Chat Control jednak wróci, bo nie zebrano tzw. bezwzględnej większości. Poniżej lista polskich polityków, którzy głosowali przeciw odrzuceniu, czyli za powrotem możliwości masowego skanowania prywatnych wiadomości internautówmarekrz
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Komentarze (30)
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Proponuję wprowadzić po prostu tzw. względną większość - wystarczy że jeden poseł zagłosuje na "tak" jak mu urszulka kazała i cyk, przeszło, wielki triumf demokracji ludowej. Jak będą jakieś pomruki niezadowolenia to najwyżej wprowadzimy tym samym trybem rezolucję w której resztę nazwiemy faszystami i ruską agenturą.