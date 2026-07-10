Wstrzymano leczenie biologiczne nowych pacjentów z powodu braku środków
Nie ma pieniędzy na leczenie biologiczne dla pacjentów z ciężkimi chorobami reumatologicznymi.njay
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Nie ma pieniędzy na leczenie biologiczne dla pacjentów z ciężkimi chorobami reumatologicznymi.njay
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Komentarze (38)
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ale taki głodny lekarz..
weźmie te swoje miliony co zarobił za nadgodziny które przepracował w 36 godzinie doby 8 dnia tygodnia
opłaci adwokata specjalistę od "pomroczności jasnej" lub "choroby filipińskiej" i dopiero będzie...
szpital nie wypłaci się i trzeba będzie go zamknąć...
no chyba jasne jest, że w takich okolicznościach przyrody lepiej żeby to pacjent umarł
Konowały robią wszystko, aby ludzie ich znienawidzili. Nie ma chyba obecnie drugiej tak znienawidzonej grupy społecznej jak konowały.
Oczywiście nie bez przyczyny i to jest e tym najlepsze.