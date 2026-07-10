Jeżeli - mówię jeżeli bo niezbyt w to wierzę - uda się ograniczyć zarobki lekarzy i w przyszłym roku nagle NFZ będzie miało pieniędzy w nadmiarze będzie to oznaczać że wszystkie te zgony i problemy spowodowane długim czekaniem na operacje i zabiegi to wina lekarzy. Lekarze sępy ciągnący milion i więcej będą mieli na sumieniu tych wszystkich zmarłych przedwcześnie i niepotrzebnie cierpiących.