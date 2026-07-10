Polacy ocenili zarobki lekarzy. Wyniki sondażu są jednoznaczne
W ostatnim czasie opinię publiczną raz po raz szokują informacje o zarobkach poszczególnych lekarzy. Budzi to głęboki sprzeciw społeczny, co widać w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.gheost1410
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Albo do rowu.
Dzbanie ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Ponieważ część elektoratu nie rozumiała wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.
Jestem tu nowy, pierwszy koment
jebią nas górnicy na miesiące ( rok podobno ma 15miesiecy), kler na co łaska, politycy na kilometrówkach, lekarze na zdrowiu i kolejce, kasta sędziów , prokuratorów, policji i jest wiele więcej , jak to państwo dalej funkcjonuje