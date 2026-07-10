29-letni Afgańczyk skazany. Upił i zgwałcił dwie dziewczynki w Anglii
Prokuratura postawiła mu zarzuty dwóch gwałtów na dziewczynce poniżej 16. roku życia, jednego przypadku napaści seksualnej oraz jednego zarzutu napaści przez penetrację. Po czterotygodniowym procesie w Sądzie Koronnym w Bolton ława przysięgłych uznała go za winnego wszystkich czynów.kpod
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Komentarze (34)
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Prokuratura to nie kościół katolicki, więc nie.
@bihus: nawet jeśli nie, to:
... a czas oczekiwania na proces w areszcie (te 4 tygodnie) został wliczony do wyroku, co spowodowało że już ma odsiedziane i wychodzi prosto z sali rozpraw ;)
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-39305042