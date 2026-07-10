Prokuratura postawiła mu zarzuty dwóch gwałtów na dziewczynce poniżej 16. roku życia, jednego przypadku napaści seksualnej oraz jednego zarzutu napaści przez penetrację. Po czterotygodniowym procesie w Sądzie Koronnym w Bolton ława przysięgłych uznała go za winnego wszystkich czynów.