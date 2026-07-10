Etat dla Kacprzyka, 84,7 mln zł straty i nagroda dla dyrektorki. Serio?
Dla Dawida Kacprzyka znalazł się budzący poważne wątpliwości etat, dla dyrektorki ma znaleźć się ponad 31 tys. zł nagrody, a dla szpitala zostało 84,7 mln zł straty. Szpital traci miliony, a dyrektor dostaje nagrodę 31 000 zł?! Właśnie taką sytuację próbuje zablokować NSZZ Solidarnośćstephen-hibl
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Komentarze (19)
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Mi to się najbardziej chce śmiać z wykopków którzy to mówią jaka to u nas cywilizacja ale na Ukrainie i wschodzie to dzicz.
Prawda jest taka, że narody na zachód od Odry dalej uważają Polskę za prymitywną pod względem zachowań. Brak społeczeństwa tylko 36 milionów jednostek.
W tym kraju nie ma żadnej
@outdust: nie zaczyna - jest od dawna, tylko ostatnio trochę więcej wychodzi tego na jaw