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Mi to się najbardziej chce śmiać z wykopków którzy to mówią jaka to u nas cywilizacja ale na Ukrainie i wschodzie to dzicz.Prawda jest taka, że narody na zachód od Odry dalej uważają Polskę za prymitywną pod względem zachowań. Brak społeczeństwa tylko 36 milionów jednostek.W tym kraju nie ma żadnej