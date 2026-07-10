30 km/h w mieście i 120 na autostradzie. Tak UE chce ratować życie na drogach
Dane z najnowszego raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) nie napawają optymizmem. Unia Europejska zstarnak
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Dane z najnowszego raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) nie napawają optymizmem. Unia Europejska zstarnak
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Komentarze (73)
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@LM317K:
to nie byla hulajnoga... hulajnoga ma limit konstrukcyjny do 20km/h i wage max 30kg... to ze ktos zrobil pojazd, ktory nie spelnia wymogow, nie oznacza, ze kupujac go, mozna jezdzic po publicznych drogach a tym bardziej blednie go nazywac hulajnoga... to motocykl elektryczny... a ze bez siodelka? Motocykl nie musi miec siodelka :)
W przypadku na załączonym obrazku nawet to ograniczenie do 60 jest właściwie łapaczem mandatów, bo tu nawet nikt 60 nie jechałby, prędzej coś w stylu 70-80. A co mówić, gdyby tego podniesienia do 60 nie było... pięćdziesiątką po
@vandrash: o ile zakład że na mirko przegrywy już klaszczą dupami na czele konfitury, samochodozy itd?
@Brut_all: tak, dowiedz się może co to jest korozja i jak wpływa na wytrzymałość konstrukcji
@Qullion: Tu zgoda - a co z systemem utrzymania się na pasie ruchu, który chce wjechać do rowu, bo linii nie ma / są nieodmalowane / żółte przeplatają się z białymi (bo remont)?
Co z systemem odczytującym prędkość ze znaków, który na autostradzie czy esce potrafi złapać sześćdziesiątkę z drogi równoległej i zaczyna hamować? Przecież
@jegertilbake: a guzik tam. Są w gościach i boją się policji i takich tam. Znam nawet takie osoby które w życiu nie wyjadą za granice bo tam się inaczej jeździ, inne znaki itp.
Zwykłe cykorstwo
Efekt?
Różnica prędkości pomiędzy tobą a TIRem 10~km/h w najlepszym przypadku. Zamiast być w jego martwym polu 1s to jesteś 5 albo lepiej.
Jazda przez to to udręka.