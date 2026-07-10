kiedyś zrównałem się prędkością z taką hulajnogą

to nie byla hulajnoga... hulajnoga ma limit konstrukcyjny do 20km/h i wage max 30kg... to ze ktos zrobil pojazd, ktory nie spelnia wymogow, nie oznacza, ze kupujac go, mozna jezdzic po publicznych drogach a tym bardziej blednie go nazywac hulajnoga... to motocykl elektryczny... a ze bez siodelka? Motocykl nie musi miec siodelka :)