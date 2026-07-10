Pięciu chłopców w wieku 8-12 lat zatrzymanych w Poznaniu za podpalenie.
W Poznaniu na parkingu spłonęło pięć samochodów. Wytypowani sprawcy okazali się dziećmi. Zatrzymano pięciu chłopców w wieku 8-12 lat. Wszyscy zatrzymani są obywatelami Ukrainy.Zbychu222
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Komentarze (69)
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@paramedix: gdyby się dało, to wystarczyłoby deportować gówniarzy. Byłoby bardziej bolesne/zabawne, jeśli rodzice mogliby tu zostać, a dzieciaki nie. Byłby dylemat - odesłać dzieci do babci czy wyjechać razem z nimi. Przekonać się, czy bardziej im zależy na dziecku, czy siedzeniu w Polsce ( ͡° ͜ʖ ͡°
xd