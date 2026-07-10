Syryjczyk zgwałcił 16-latkę. W Austrii wrze.
Wiedeń wstrząśnięty sprawą, która obnaża poważne luki w austriackim wymiarze sprawiedliwości. 21-letni Syryjczyk zgwałcił 16-letnią dziewczynę, mimo że od tygodni powinien odsiadywać wyrok za poprzednie przestępstwo na tle seksualnym.Zbychu222
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Komentarze (29)
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@tomasz-aleksander-barania: smutne to, ale prawdziwe.
- Przemytnicy oraz gangi (z Europy, Afryki i Azji): cena 1 transportu to kilka tys $
- Korporacje: zyski sprywatyzować, koszty uspołecznić np. Uber
- Janusze biznesu: np. plantatorzy
- Właściciele hoteli, w których osądzani są imigranci
- Handlarze żywym towarem (w tym dziećmi)
To dla nich normalność teraz, chcieli progresywizmu no to mają.
Nie mają prawa nawet szczeknąć jak coś takiego się dzieje bo to ich wina.
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej!