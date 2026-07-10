A wy myslicie ze skad np te cwaniaczki od metody na wnuczka wiedza do kogo dzwonic? A nie dzwonia do randomowej bobki co ma 1500 emeryturu tylko do takiej co ma 300k na koncie?



Wlasnie od tych k---w z bankow i urzedow



I to jest kolejny powod da ktorego warto byc w „szarej strefie” czy gam zarabiac gotowe bez opodatkowsnia, zaden zjeb z urzedu cie noe bedzie stalkowal bo w systemie matrixa Pokaż całość