Zatrzymanie pracowników skarbówki. Sprzedawali informacje przestępcom
Prokurator nałożył na podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, zakaz opuszczania kraju oraz nakazKrzli
- #
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Prokurator nałożył na podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, zakaz opuszczania kraju oraz nakazKrzli
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (70)
najlepsze
No właśnie nie - w polskiej gównoskarbówce ta zasada nie obowiązuje. Mogą zaglądać na konta bankowe bez żadnego powodu, nie musisz nawet być
Prawniczyny napi#dalają fikołki jak na paraolimpiadzie.
Sprzedawanie informacji konkurencji to mały pikuś przy komornikach skarbowych układających się za łapówki ¯\(ツ)/¯
@Kismeth:
Generalnie zgadzam się że urzędy muszą mieć dostęp do informacji żeby funcjonować ale...
... każde takie zerknięcie do informacji powinno być logowane i powinienem być w stanie sprawdzić (niczym wizyty na NFZ) kto i z jakiego urzędu coś sprawdził w związku z moim PESELEM etc.
Natomiast u naszej bandy kretynów i złodziei (niektórzy znają ich jako "urząd skarbowy") mają na to szczerze wysrane, mimo że ich aktywność też jest logowana. Podam przykład: pewna urzędniczka sprawdzała informacje o zarobkach 150 osób.
No i?
Cokolwiek zrobiono politykowi? Porównałeś go do shreka?
O TERAZ TO PRZESADZIŁEŚ, DO WIĘZIENIA.
To jest ABSURD.
-- spróbuj złożyć wniosek o pozwolenie na budowę - nawet do domu nie wrócisz, a będą telefony od generalnych wykonawców, czy od dachów (nie są to przypadkowe telefony dot. fotowoltaiki, tylko celowe rozmowy)
-- spróbuj wygrać większą sumę pieniędzy (kolega tak miał) - nie polecał, odechciało mu się tej wygranej.
@bachus: a co sie działo? pytam bo planuje wygrać większą sume pieniędzy w lotto
Wlasnie od tych k---w z bankow i urzedow
I to jest kolejny powod da ktorego warto byc w „szarej strefie” czy gam zarabiac gotowe bez opodatkowsnia, zaden zjeb z urzedu cie noe bedzie stalkowal bo w systemie matrixa