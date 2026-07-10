To jest nic w porównaniu do tego, że nie da się od przyszłego roku wyłączyć RSA (rozpoznawanie znaków). Bam, bam, bam, bam, bam aż wyłączysz silnik bo to goowno odczytało ograniczenie tonażowe jako prędkości xD Jak ktoś planuje zakup nowego auta to proponuję się pospieszyć bo albo zostaną używane albo rozwiązania firm trzecich wyłączające ten syf, ale w tym wypadku nie wiem jak potraktowany zostanie user takiego wehikułu w razie wypadku. ¯\(ツ)/¯