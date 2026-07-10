Koniec prywatności za kierownicą. Od 7 lipca kamery monitorują twarz kierowcy
Od 7 lipca wszystkie nowe samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system monitorujący zachowanie kierowcy. Kamera skierowana na twarz ma wykrywać oznaki rozproszenia uwagi i ostrzegać, gdy osoba prowadząca zbyt długo odwraca wzrok od drogiSagaRun
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Komentarze (175)
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https://wykop.pl/wpis/86875353/hej-francuskie-start-engine-stopaotestuje-oautach-#297606907
@stopaotestuje: Oj, dlaczego akurat tak ostro?
Auto to skoda Octavia 2025 więc nie jakiś stary gruz
@sebastian-podjadlo: do kilkunastoletnich właśnie co raz częściej nie ma części po prostu. Znajdziesz jakieś pierdoły jak klocki, amorki, wahacze i tyle. Czyli takie bardziej standardowe. Jak padnie coś konkretnego to jest problem.
@PuchaczLesny: Problem z tobą jest taki, że jesteś na tyle zacofany, że nie masz pojęcia, ze to samo jest w USA, Chinach, UE.
Ba w Chinach raczej najgorzej, w USA raczej nie ma regulacji i jadą w tesli po całości z nagrywaniem i nawet zdjęcia wyciekły.
Ale droga na białoruś jeszcze otwarta, możesz śmiało spierdzielać na Terespol. Tam cie czeka wolność
Monitorowanie twarzy kierowcy