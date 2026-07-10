31-letnia Karolina Lasota wygrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym z NFZ
31-letnia Łodzianka wygrała w dwóch instancjach z Prezesem NFZ. Wyrok jest prawomocny, a kobieta nie musi płacić za pomoc medyczną otrzymaną w stanie zagrożenia życia choć miała przerwę w opłacaniu ubezpieczenia medycznegofreedomseeker
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Komentarze (61)
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zeby NFZ pilnowal tak moze pieniedzy na leczenie ...
NFZ bardzo dobrze pilnuje, żeby pieniądze szły gdzie idą. Tak jakby oni nie wiedzieli.
Czyli sprawa o 2.800 PLN toczyła się przez 4-5 w kilku instancjach, bo prezes NFZ uznał, że kobietę musi dojechać. Jednocześnie dokładnie w tym samym okresie nie mieli problemu, jak szpitale płacą lekarzom po kilkaset tysięcy miesięcznie wynagrodzenia, a lekarze pracują po 70h na dobę.
@bropek: co mu jakaś baba zawraca dupe on ma teraz inne sprawy jak budowa nowego biurowca z innymi kolegami po fachu, trzeba dosrać niech się młoda dziewczyna nauczy szanować czas innychxD
Nie należy tak oceniać ludzi, a pomoc należy się każdemu. Patologią jest, że każdy obywatel polski poprostu nie ma ubezpieczenia. To stawianie się w urzędzie pracy w celu uzyskania ubezpieczenia jest poprostu uwłaczające godności. Kosztami jakie
Oczywiście nie wyganiałbym w żaden sposób osób pracujących i płacących składki bo ich obecność jest dla nas korzystna.
Inaczej patrzyłbym także na matki z dziećmi, których mężowie walczą w ukraińskiej armii. To można potraktować po prostu jako wsparcie dla chłopów,
Po zakończeniu stażu, ubezpieczenie zdrowotne jest ważne jeszcze przez 30 dni.