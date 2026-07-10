No i jakby się wczytać w przepisy to Konstytucja gwarantuje równy dostęp do opieki medycznej bez względu na wiek, płeć, kolor skóry i opłacenie składek. Nie ma tam nic o finansowaniu tego leczenia. Ubezpieczonym finansuje NFZ, nieubezpieczeni powinni otrzymywać rachunek. Wiem że część SORów ze względu na niską ściągalność już całkiem odpuściła wystawianie rachunków, cześć wystawia ale nie ściga za niepłacenie, a część działa jak wyżej