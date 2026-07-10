"Lekarze turyści": operują, wyjeżdżają, wystawiają fakturę
"Lekarze turyści, zarabiają krocie i nie muszą dyżurować. Oni przyjeżdżają i nie martwią się, co później. Zostawiają pacjenta i jadą. Liczy się kasa. Często w dokumentacjach, by przyjąć pacjenta z gabinetu prywatnego, piszą, że to ostra procedura. Tak omija się kolejki i system."cepheus
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Komentarze (15)
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Przyrzeczenie Lekarskie – przysięga nawiązująca treścią do Deklaracji genewskiej, składana przez absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego uczelni medycznych w Polsce. Tekst Przyrzeczenia stanowi część Kodeksu Etyki Lekarskiej, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Lekarzy
Komentarz usunięty przez autora
Lekarz zadowolony
Szpital zadowolony
Więc kto traci? NFZ bo płaci za zabieg?
Zastanówcie
I tak płacisz tą składkę czy się zoperujesz czy nie więc lepiej mieć więcej takich miejsc niż mniej.
Jaki problem? Pacjent ma za ten zabieg zapłacić czy ma nie być refundacji skoro wymaga tego zabiegu?