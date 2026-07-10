Polski lektor z 90-ych, ale AI. Wrzucasz wideo, jeden znudzony głos czyta wszyst
Każdy z nas się na tym wychował: jeden facet czyta całego Stallone'a, całą Streep i wszystkich kosmitów, monotonnie i bez emocji. Za granicą nikt tego nie rozumie. U nas to dzieciństwo. ElevenLabs, dziś już warte $22 miliardy, powstała po części dlatego, że założyciele wychowali się na lektorze.sabon
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Komentarze (44)
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Sto razy wolę naszego lektora, gdzie oryginalna ścieżka językowa jest również słyszana w tle i doskonale pasuje z tym co widzę na ekranie, np z emocjami aktora.
PS. Też wolę słyszeć oryginał w tle, niż dubbing.
I jeszcze można łatwo połapać obcy język
@MientkiWafel: robiłem kiedyś napisy do filmów
tłumaczenie do dubbingu/zawsze robił ktoś inny
nie rozumiem jak to działa ale to standard
To mógłby być dowolny amerykański film z lat 90tych.
Dawajcie w komentarzach kontynuacje historii.
Jestem z lat 90, ale nikt mnie nie przekona, że ten lektor to coś fajnego, ani nawet nostalgicznego.
Team tylko napisy i ewentualnie dubbing do filmów animowanych. Lektor to jakaś abominacja.