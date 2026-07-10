Lubie europejskie kino ale nie mogę trgo oglądać w uk bo nie mogę zcierpieć beznadziejnego podkładania głosu przez aktorów angielskich, jeszcze nie widziałem filmu którego by mi to nie popsuło. Oni by władcę pierścieni potrafili obrzydzić jakby mieli podkładać głos.



Sto razy wolę naszego lektora, gdzie oryginalna ścieżka językowa jest również słyszana w tle i doskonale pasuje z tym co widzę na ekranie, np z emocjami aktora.