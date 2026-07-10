Złoty lekarz z KO w Częstochowie. Szpital milczy i zasłania się RODO.
Co robił Dawid Kacprzyk w szpitalu w Częstochowie? Jak udawało mu się dojeżdżać ponad dwieście kilometrów ze szpitala, w którym utworzył salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej? Oficjalnie w częstochowskiej placówce wojewódzkiej robił specjalizację z anestezjologii. Czy ktoś go tu widział ?Lysawyborsuk
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Komentarze (12)
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@giorgioborgio: on sie podstępem wkradł w nasze szeregi!