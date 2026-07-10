Co robił Dawid Kacprzyk w szpitalu w Częstochowie? Jak udawało mu się dojeżdżać ponad dwieście kilometrów ze szpitala, w którym utworzył salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej? Oficjalnie w częstochowskiej placówce wojewódzkiej robił specjalizację z anestezjologii. Czy ktoś go tu widział ?