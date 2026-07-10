Znana ceramika może zniknąć z rynku. Bolesławiec walczy o przetrwanie rękodzieła
Chińczycy nazwali jedną ze swoich miejscowości Bolesławiec", żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika stamtąd pochodzi, choć na mapie tego nie znajdzie.CzarnyPiotrus
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Komentarze (114)
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Pamiętasz jak na wykazach produktów chronionych w umowie Mercosur kraje ościenne wpisały produkty faktycznie warte ochrony a nasze czempiony zadbały tylko o to żeby na liście były wpisane przez Polskę 2 produkty i oba to w---a?
dziadostwo w skali przemyslowej ;)
Dziennikarski bullshit dla nakręcenie narracji.
Nawet dla jaj spytałem chatgpt:
ChatGPT said:
No. There is no credible evidence that any village in China has ever been officially renamed Bolesławiec, the Polish town known for its pottery.
Tak tajne że go nie ma nigdzie.
@teutates: a ile sie sprzedaje? w dzisiejszych czasach masz ogromny wybór a oni w zasadzie mają jeden dość niszowy styl
A próbowałem naprawdę na różne sposoby.
Ciekawe, prawda? ( ͡º ͜ʖ͡º)
No ale myślę, że Forbes nie powielałby jakichś durnot, prawda? Bo wtedy mogłoby się okazać, że są jakimś niepoważnym medium.
A niepoważne media mogłyby np. promować jakieś nastolatki jako uznane naukowczynie, a tego
https://zakladyboleslawiec.com/pl/zestaw-misek-magnolia-du-201.html
poza pasjonatami to ludzie wezmą podobną miskę z ikei za ułamek tego taka prawda ¯\(ツ)/¯
@Czarownica669:
Druga sprawa, to cena. Ja akurat zbieram kilka bolesławieckich wzorów i robię zakupy coraz rzadziej, bo od jakiegoś czasu ta ciężka glina kosztuje czasem więcej niż zabytkowa porcelana Rosenthala, tak że tego, jak się nie ogarną, to pewnie się zesrają ¯\(ツ)/¯
Niech giną
Można zostać i się wykwalifikować w tej porcelanie ale to w praktyce oznacza pozostanie słabo opłacanym robotnikiem który czeka aż mu zakład padnie. Młodzi (a raczej ich rodzice) już dobrze