Oni raczej problemów z pieniędzmi nie mają. Chciałam sobie na urodziny kupić zestaw kawowy za 1800zl+ kupić, jako że część rzeczy była niestandardowa napisałam do nich pół roku przed urodzinami że chciałabym zamówić i proszę o wycenę (bo niby sklep internetowy mają, ale asortyment losowy, sprzedają głównie na takich filmikach na Facebook jak scamerzy na ciuchach.) i tak pisałam i próbowałam się dodzwonić te pół roku, jestem już po urodzinach. Zaczęłam szukać Pokaż całość