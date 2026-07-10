81 rocznica Obławy augustowskiej
Komuchy zatrzymały 7000 osób, po 600 Polakach wszelki ślad zaginął, żeby Stalin mógł spokojnie przejechać pociągiem na konferencję w Poczdamie.Pawery1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komuchy zatrzymały 7000 osób, po 600 Polakach wszelki ślad zaginął, żeby Stalin mógł spokojnie przejechać pociągiem na konferencję w Poczdamie.Pawery1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (40)
najlepsze
@xer2--her: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Brat mojego ś.p. dziadka został zabity w obławie przez sowietów. Dziadek do końca życia twierdził, że on nie był w partyzantce ani w AK. Potem znalazły się papiery, że jednak był. Chyba wiedział, ale wołał całe życie się "nie chwalić" bo nie wiadomo na kogo "uprzejmego" mógł trafić.
Komuchy też, ale przede wszystkim Rosjanie.
Mówił mi przewodnik w Augustowie, że przypuszcza się, że być może ofiary spoczywają na Białorusi, niedaleko granicy z Polską.
grzegosz brałn grzegosz brałn!
Ruskie były są i będą cwelami.
@sheridan97: No jak zawsze bydło z konfy