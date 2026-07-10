Można Stanowskiego lubić albo nie lubić, ale trzeba przyznać, że temat rozpropagował bardziej niż wszyscy historycy i instytucje razem wzięci.



Brat mojego ś.p. dziadka został zabity w obławie przez sowietów. Dziadek do końca życia twierdził, że on nie był w partyzantce ani w AK. Potem znalazły się papiery, że jednak był. Chyba wiedział, ale wołał całe życie się "nie chwalić" bo nie wiadomo na kogo "uprzejmego" mógł trafić.