Zaszyła dziecku w spodniach dyktafon, teraz stanie przed sądem. Plot twist!
Matka wszyła 4-letniemu synowi dyktafon, bo panicznie bał się przedszkola. Nagrania ujawniły krzyki i wyzwiska wobec dzieci. Sprawę przemocy umorzono, nauczycielki pracują dalej, a matce za nagrywanie grożą 2 lata więzienia - inni rodzicie zgłosili ją do prokuratury, Niezły plot twist!musicisgood
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Komentarze (25)
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O tym że jest/była pracownicą jest informacja. Nie ma za to informacji o powiązaniach tych pań z prokuratorem a to by było ciekawe.
P----------i. Jeszcze bym zrozumiał jakby cisnęli też te nauczycielki. Jednak temat tam zniknął? Masakra.
Otóż, nie masz racji co jasno podpowiada, że nie znasz nawet minimum prawa.
"Wielu osobom wydaje się, że każda forma nagrywania rozmowy bez zgody drugiej strony jest niezgodna z prawem. W rzeczywistości kluczowe znaczenie ma to, czy osoba
@D4Ru73K: To wykładnia prawa czym właściwie jest? Trollujesz, czy piszesz te brednie na serio?