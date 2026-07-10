Koordynator urologii z kontraktem za niemal 3 mln zł
Po jednej operacji do kieszeni lekarza trafia około 10 tysięcy złotych. Jego współpracownicy mówią, że to właśnie on wykonuje w szpitalu większość operacji robotycznych. Gdy ich nie ma, rzadko pojawia się na Białostockim Centrum Onkologii. Rocznie na jego konto z tej placówki wpływa około 3 mln zł.DawidParzyk
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Komentarze (26)
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"Ucz się synu na ginekologa, bo to i forsy dużo i ręce cały czas w cieple" (mruczał pod nosem kierowca TIR-a zmieniając w mroźną noc koło w naczepie)
I nie zadko jest to ten ktorego widziales na poczatku ale nie doceniles jego potencjału.
Szykuje sie dobry sezon
24k na B2B, rezydent 11k UoP, specjalista 13k UoP, jeszcze 1,5 miesiąca temu tak tutejsi doktorzy bez cienia żenady twierdzili