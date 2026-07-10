Kolejna “pseudofiremka lekarska”? Konował ktory korzysta z publicznego budynku, publicznych narzedzi, publicznego sprzetu diagnostycznego, ktory wykonuje prace ktora ma 100% znamion pracy na etatcie i wydaje mu sie ze ma firme? Jak taki biznesmen, to niech wybuduje sobie swoj budynek, niech go wyposazy , niech placi za serwis za utylizacje materiałów, niech ponosi koszty calej infrastruktury to wtedy bedzie “mial dzialalnos”. Przychodzi na gotowe wyposazenie a kontrakty oplacane tak jakby klinike własna Pokaż całość