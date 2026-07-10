Lekarz z warmińsko-mazurskiego zarobił 1,8 mln zł w rok. Gdzie dziś pracuje?
Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu pozostaje w toku. Na obecnym etapie śledztwa nikomu nie przedstawiono zarzutów.PIAN--A_A--KTYWNA
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Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu pozostaje w toku. Na obecnym etapie śledztwa nikomu nie przedstawiono zarzutów.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (8)
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złodziei , oszustów i szubrawców ma karać.
i tam też pracuje 72 godziny xD
Dziękuję dobranoc... i co mi po takim polityku, który jest przyłapany na kradzieży, którzy śmieje ci się w twarz i mówi. "Bo zła kobieta jestem"