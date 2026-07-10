panowie czego wy sie tak tego czepiacie. Przeciez oni nie nauczyli się krasć od tak. Politycy kradną kilometrówki dziennie nawet nie mają auta. Nie da się być uczciwym jak dookoła dziewięćdziesiąt dziewięć procent kradnie. I to kradną ludzie, którzy powinni być wzorem narodu dośladowania. A sa............

Dziękuję dobranoc... i co mi po takim polityku, który jest przyłapany na kradzieży, którzy śmieje ci się w twarz i mówi. "Bo zła kobieta jestem"