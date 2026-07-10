Profesor podejrzewał ściąganie z AI. Zmienił egzamin na stacjonarny, wyniki spad
Na egzaminie domowym 40 osób zdobyło maksimum punktów. Gdy profesor z Brown przeniósł egzamin na salę, 27 studentów się nie pojawiło, a wyniki spadły o około 50 procent.Nolanpl
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Komentarze (52)
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Egzamin ustny, jest mniej obiektywny (niż test wyboru) ale o wiele trudniej jest na nim oszukiwać. Kilka szybkich pytań wprawnego dydaktyka obnaży niewiedzę studenta albo zbyt płytkie umiejętności.
Tak, to jest niekomfortowe (również dla profesora - 100 osób * 15 minut to jest
@kwanty: powiem więcej. Epoka okularów jest z nami w pokoju. Okulary z różnymi funkcjami, w tym z GPT na pokładzie, są dostępne na rynku. Jestem przekonany o tym, że firmy opracowują soczewki AI. To dopiero będą egzaminy, w tym ustne. Soczewka wyświetli na odpowiedź na pytanie profesora :D
@avanger666: a w czym problem zapytać? Egzaminy ustne się praktykuje cały czas, egzamin na uprawnienia budowlane ma część ustną. Da się.
na UW miałem takiego zakompleksionego profesorka od przedmiotu-zapychacza, który sie chełpił tym że u niego zawsze większość uwala na pierwszym terminie
@Danuel: U nas pewnie by to miało rangę projektu, albo podobnej pracy pisemnej.