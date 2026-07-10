Generalnie uczelnie (te rozsądne) robią zwrot w kierunku egzaminów ustnych. Wszystkie zdalne egzaminy przestały być wiarygodne, pisemne/testy też są coraz mniej wiarygodne (epoka okularów AR + AI się zbliża).



Egzamin ustny, jest mniej obiektywny (niż test wyboru) ale o wiele trudniej jest na nim oszukiwać. Kilka szybkich pytań wprawnego dydaktyka obnaży niewiedzę studenta albo zbyt płytkie umiejętności.



Tak, to jest niekomfortowe (również dla profesora - 100 osób * 15 minut to jest Pokaż całość