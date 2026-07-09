Przygotowałem uniwersalny wzór wniosku w formacie pdf + docx o udzielenie informacji publicznej odnośnie zanonimizowanych danych na temat zarobków lekarzy w szpitalu za rok 2025.
(Wystarczy wypełnić i wysłać)
Jest to informacja publiczna.
Placówka musi bezpłatnie wydać te dane.
Każdy wykopek może wypełnić wniosek i sprawdzić dowolny szpital.
Jeżeli jest taka możliwość dodawajcie potem swoje znaleziska. Powodzenia ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆
Komentarze (23)
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@blashot: uuu tyle to nie - wtedy można by się dowiedzieć że specjaliści w urzędach, którzy sami nie wiedzą od czego są, zarabią pieniądze za samo siedzenie na stołku
Największe wały są związane z osobami dyrektorów szpitali. To oni personalnie powinni odpowiadać za te przestępstwa.
Teraz klika wokół dyrekcji bedzie miala zgode na rynek prywatny a reszta nie. To trzeba naglaśniać!
Żeby dane były czytelne powinieneś prosić o o min/max/avg nie osobno dla kontraktu i uop, tylko sumę ile konował wyciąga łącznie z różnych tytułów
rozbicie na tak szczegółowe progi nie jest potrzebne, jeśli miał byś zsumowane wynagrodzenia uop + kontrakt - to tu tkwi magia zarobków lekarzy
@Sikor12: wiekszosc tych person jest po kluczu partyjnym, zwykle poukładani od góry do dołu, hajs ma się zgadzac IM a nie nam