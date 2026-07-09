Nieustannie wracam do tematu pieniędzy które niektórzy lekarze biorą 'pod stołem'. Przecież wszyscy doskonale wiemy, jak to wygląda w praktyce kolejki do specjalistów są długie terminów operacji brak a na wizytę czeka się miesiącami. I wtedy nagle pojawia się ratunek lekarz który za dodatkową nieoficjalną opłatą jest w stanie przyjąć pacjenta szybciej a nawet przyspieszyć zabieg. Co więcej mówi się że w takim przypadku operacja jest wykonana solidniej i z większą starannością Pokaż całość