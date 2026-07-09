To ona grała kosmitkę Pi. Zmarła aktorka Dagmara Bilińska.
W wieku 73 lat zmarła Dagmara Bilińska, aktorka, którą miliony widzów zapamiętały przede wszystkim jako kosmitkę Pi z kultowego programu edukacyjnego TVP "Przybysze z Matplanety". Informację o jej śmierci podał serwis filmpolski.pl. Aktorka zmarła 8 lipca w Krakowie.tymol14
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Śmiejta się, ale uczyłem się z tego. Finalnie skończyłem matematykę i infę :)
Dopiero po latach (jak juz ktos zwrocil uwage) wylapalem:
Ta Sigma (rodzaj zenski) a gra facet
Ten (to?) Pi - gra baba :D
Ale jakos za dziaciaka jak ogladalem to na to nei wpadlem :D
fun fact, ich statek z czołówki to produkowana seryjnie zabawka "space eagle 1999"
@Miszczu_wszystkiego: zabawka zaś stanowi gadżet z serialu "Space 1999" (filmowy statek nazywał się Eagle 1), serial był emitowany i w polskiej telewizji w końcówce lat '70 (na zakończenie bloku Studio 2 - raz w miesiącu w "wolną sobotę" - #gimbynieznajo). Fanom starych seriali mocno polecam, jest dostępny w sieci.
Co do samej zabawki zaś, tej użytej
Wprost z odległej galaktyki"
Omni – polski zespół grający elektroniczną muzykę rockową, działający w latach 80. XX wieku. Specjalizował się w muzyce nawiązującej do rocka progresywnego, wykorzystującej liczne instrumenty elektroniczne oraz wiolonczelę.
Początki Omni mają miejsce w latach 1982–1983. Wtedy to do Marcelego Latoszka, który miał już za