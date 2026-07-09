Program okropny, jak zresztą pozostałe produkcje "Telewizji edukacyjnej" z lat 80. Podczas choroby, jak sie leżało w domu, to żeby nie umrzeć z nudów włączało się telewizor, a tam leciały te koszmary. Przykre wspomnienia raczej. Za to muzyka z czołówki to jedno ze szczytowych osiągnięć polskiej muzyki elektronicznej.