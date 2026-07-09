Najsmieszniejsze jest to ze poczatkowa wersja byla taka ze tylko mały % zarabia ogromne pieniadze, a jak widać wcale tak nie jest i duza czesc zarabia po 100k.



Nie ma to jak nas wszystkich okradac, bo ciezko nie mowic ze to jest po prostu kradziez i wyprowadzanie srodkow z NFZ