1.5 mln zł zarobkow w szpitalu we Wloclawku. Srednia pensja - skromne 122 tyś
Roczne wynagrodzenie lekarza we włocławku wyniosło 1.5 miliona złotych. A przecietne wynagrodzenie jednego z 61 pracujacych lekarzy to 122 000 zł miesiecznieDorodny_Wieprz
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Komentarze (11)
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Nie ma to jak nas wszystkich okradac, bo ciezko nie mowic ze to jest po prostu kradziez i wyprowadzanie srodkow z NFZ
No to musze powiedziec ze calkiem calkiem bo w takiej Szwajcarii o 80 godzin w tygodniu dla 8000 CHF brutto to sie i kilkudziesieciu kandydatow ubiega. Przy deczko innych kosztach zycia
Inaczej skutek bedzie taki, ze zaraz nie bedzie w ogole lekarzy do pracy, bo wszyscy po max 7-10 latach pracy przejda na emeryture i zostana rentierami albo
jak mi pokazecie kogos kto ma to za 8 godzin to powiem ze to super...