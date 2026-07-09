"Kontraktoza, 300 właścicieli". Balicki o problemach w służbie zdrowia
300 właścicieli szpitali, kontraktoza, brak skutecznego nadzoru, sposoby finansowania opieki zdrowotnej, są procedury lepiej finansowane, tych jest więcej udzielanych - te czynniki, zdaniem Marka Balickiego, doprowadzają do patologii w polskich szpitalachfreedomseeker
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Komentarze (7)
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Odnośnie wyceny procedur zgadzam się w 100%
Czemu nie kopiujemy sprawdzonych systemów z innymi krajów?
Proste, Bo patryjniacy nie mogli by zarobić.
Wszędzie gdzie Hydra partyjna ma swoje głowy tam jest patologia.