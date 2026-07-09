Wielkie mi zdziwienie. W dużej części powiatów jest szpitali. Powiatów jest 380. Prawie każdy powiat to inny właściciel szpitala, do tego dochodzą wojewódzkie, uniwersyteckie, wojskowe i MSWiA. No niemożliwe, że jest 300 właściwie. Normalnie skandal i afera

Odnośnie wyceny procedur zgadzam się w 100%