500000 podzielone na 12 miesięcy odliczając podatek zusy, 26 dni urlopu i l4 tyle ile wykorzystuje przeciętny Polak daje 26 kola. A na 100% nie jest wymiar etatu tylko z dyżurami. Za np 230-240 h to wg was jest astronomiczna kwota? Ciekawe co będzie jak odkryjecie, ze pielęgniarki na b2b maja juz czesto >100/h