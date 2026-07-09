W szpitalu w niewielkim mieście Radziejów jak wynika z informacji publicznej uzyskanej od dyrekcji również gigantyczne zarobki w 2025 roku. 16 lekarzy - 500 000 rocznie, 4 lekarzy - 1 000 000 rocznie, najwyższy roczny przychód uzyskany przez lekarza wyniósł 1 086 325,18 zł
Szpital w niespełna 5 tysięcznym Radziejowie - również zarobki po milion rocznie
W szpitalu w niewielkim mieście Radziejów jak wynika z informacji publicznej uzyskanej od dyrekcji również gigantyczne zarobki w 2025 roku. 16 lekarzy - 500 000 rocznie, 4 lekarzy - 1 000 000 rocznie, najwyższy roczny przychód uzyskany przez lekarza wyniósł 1 086 325,18 złhooligan166
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