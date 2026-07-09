Opowiem coś śmiesznego:

Jeśli ktoś nabije klimę czynnikiem R152a bez uprawnień na F-gazy to mandat murowany jak się wyda.

Dlaczego? Bo może wylecieć w atmosferę, trzeba to super szczelnie zrobić.

Jak tym samym czynnikiem w puszce oczyści z kurzu komputer wywalając w atmosferę - od razu - to wszystko OK :D

EŁUropa w pigułce.