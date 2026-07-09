Złomiarz wypuszcza gaz cieplarniany R22 (freon) z klimatyzatora do atmosfery.
W 3:40 widać czarny kompresor, ok 3:50 obcięta rurka i zamrożony kompresor co sugeruje gwałtowny wyciek gazu. Zarobił 260zł ale czy warto publikować dowody na youtube? Art. 183 KK Grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (a w szczególnych przypadkach nawet do 10 lub 12 lat)qwertex
- #
- #
- #
- #
- 72
- Odpowiedz
Komentarze (72)
najlepsze
@kepak: Z ciekawości sprawdziłem i sam egzamin kosztuje 400zł + wydanie certyfikatu 250zł.
A te 190zł to moze jakiś "kurs internetowy" w postaci slajdów do pobrania.
W atmosferze jest ile? (no nie znalazlem)
Rzeczywiscie 12 lat paki sie nalezy za takie zanieczyszczenie. Ale jedz autem i zabij kogos - dnia w pace nie spedzisz :D
@jednorazowka: Nie. Jeżeli jest to freon to powinien być odpompowany. Potem można go użyć gdzieś indziej lub zutylizować - w sensie przerobić na coś nieszkodliwego.
Cała akcja z freonami (były stosowane w dezodorantach) w latach '80 powstrzymała rozpad ozonu w atmosferze. Była dziura ozonowa i już jej nie ma. To chyba jeden z największych globalnych sukcesów ekologicznych.
@Przegrywultimate: Zawsze była, chodzi o wielkość. Teraz jest fajna mała ;-)
facepalm
Jeśli ktoś nabije klimę czynnikiem R152a bez uprawnień na F-gazy to mandat murowany jak się wyda.
Dlaczego? Bo może wylecieć w atmosferę, trzeba to super szczelnie zrobić.
Jak tym samym czynnikiem w puszce oczyści z kurzu komputer wywalając w atmosferę - od razu - to wszystko OK :D
EŁUropa w pigułce.