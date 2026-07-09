Pfizer uziemia PAŻP - blokada konta
Choć Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ma nic wspólnego z pandemią COVID-19, rykoszetem straciła miliony przez roszczenia dotyczące szczepionek koncernu Pfizer. Sąd zajął wierzytelności Skarbu Państwa, a w efekcie Eurocontrol zablokował wpływające do PAŻP opłaty trasowe. 5,64 mld zł.kapusta5
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Komentarze (25)
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@twixster: Proste... tylko niekiedy niemoralne, bezczelne, szkodliwe a nawet często niezgodne z prawem.
Prawniczyny to mistrzowie fikołków. Pitolą o wyższości norm stanowionych, a jeszcze bardziej wyinterpretowanych na potrzeby sprawy. I chętnie pomijają wszystko inne, w tym skutki poboczne czy aspekty moralne. Ale to prawnicy. Normalni ludzie uważają często inaczej. Prawników też szanujemy...
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