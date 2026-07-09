Pieniądze i zaradność realnie zmieniają wynik sprawy, to widać tu jak na dłoni. To, że państwo od lat nie potrafiło skutecznie zabezpieczyć się przed takimi roszczeniami, to jest po prostu żenujące. Zamiast biadolić o europejskich machlojkach, może trzeba było pilnować swoich interesów, jak każdy ogarnięty podmiot gospodarczy. Pfizer ma prawników, kontakty, wie, jak to rozegrać. A nasi? Potem płacz, że ktoś zablokował konto i nagle wielkie zaskoczenie. W biznesie nikt nie będzie Pokaż całość