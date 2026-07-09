Aż dziwne że nigdzie nie ma jasnej informacji na co idzie każda złotówka z naszych podatków. Wszystkie wynagrodzenia, nagrody, głupie postawienie płotu powinno być jasne. Każda impreza miejska powinna być widoczna.

To powinno być jak na forum by Przemo.

Ulica, osiedle, grupa dyskusyjna, dostępny budżet, rozmowa.

Szybka informacja zwrotna i lecimy dalej.



Powinniśmy maksymalnie skracać dystans pomiędzy ludźmi tylko ta decyzja będzie dotyczyć a decydentami.