Prawie 20 milionów złotych na platformę do zgłoszeń na Straż Miejską
Wiedzieliście, że SMWarszawa wydała blisko 20 MILIONÓW złotych na platformę dla mieszkańców do zgłaszania nieprawidłowości, przez którą nie da się zgłosić większości problemów?diCamillo
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Komentarze (19)
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To powinno być jak na forum by Przemo.
Ulica, osiedle, grupa dyskusyjna, dostępny budżet, rozmowa.
Szybka informacja zwrotna i lecimy dalej.
Powinniśmy maksymalnie skracać dystans pomiędzy ludźmi tylko ta decyzja będzie dotyczyć a decydentami.
- Powiedz mi, po co jest ten system ?
- Właśnie, po co?
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