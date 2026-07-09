Airbus otworzy w Krakowie nowe centrum inżynieryjne
Airbus ogłosił dziś (9 lipca) w Warszawie, że jeszcze w tym roku uruchomi w Krakowie nowe centrum inżynieryjne dla segmentu samolotów komercyjnych. Inwestycja jest częścią szerszej strategii zakładającej wzrost zatrudnienia w Polsce z obecnych 950 do 1,5 tys. pracowników oraz zwiększenie rocznych wyponton
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Komentarze (19)
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Indianie tu będą tylko na Teamsie.
Pajeet mu son.
Obsługę budynku, z sekretarką i zapleczem pielęgnacji zieleni ogarnie SPiE albo inna firma od soft FM.
Koszt pracy jest nadal akceptowalny, na 100% wszystkie te firmy robią outsourcing czego się da (bo tak jest wygodniej, elastyczniej i wrzuca się to w koszty a nie inwestycje) i wszystkie te firmy współpracują z
np budynek poniżej od ponad roku ma tylko jednego najemce na niecałe piętro, obok powstaje prawie dwa razy większy i kolejne są w planach. Fundusze mają chyba nielimitowany budżet.
Widzicie, główka pracuje
#heheszki
@pan_Ropuch: Ośrodek będzie odpowiadał za pełny cykl prac inżynieryjnych, od projektowania i analiz, przez modelowanie i testy, aż po certyfikację. Według przedstawicieli koncernu będzie to jedyne takie centrum w Europie poza czterema krajami macierzystymi Airbusa: Francją, Niemcami, Hiszpanią i Wielką Brytanią. Coś więcej jeszcze potrzebujesz wiedzieć Mirku? :)