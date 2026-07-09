Ciekawe gdzie i jaka to będzie praca, bo jak centrum inżynieryjne to może wystarczy biurowiec. A na Wadowickiej stoi kilka pustych biurowców + nowe się budują...



np budynek poniżej od ponad roku ma tylko jednego najemce na niecałe piętro, obok powstaje prawie dwa razy większy i kolejne są w planach. Fundusze mają chyba nielimitowany budżet.