TVN w formie: Reportaż o "bezradnej matce", która w rzeczywistości jest agentką
TVN nakręcił materiał pod tezę, pomijając stanowisko drugiej strony. Mamy do czynienia z klasycznym zajmowaniem lokalu bez tytułu prawnego (co generuje dług), przy jednoczesnym kręceniu zbiórki na ponad pół miliona złotych. Kobieta w lokalu jeszcze kręci biznes.machobuzon
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Komentarze (40)
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Najpierw mieszkanie i stała praca z umową o pracę, a dopiero potem dzieci.
Czekaj, czyżby to był sekret niskiej dzietności? ;)
Powinniśmy wrócić do czasu by których posiadanie dziecka dawało możliwość zakupu większego mieszkania.
Za komuny dzieci się robiło bo można było większe mieszkanie wyrwać w latach 80
@user182: ty jeszcze nie widziałeś najlepszego:
po lewej to Kasia Jeziorska beneficjentka zbiórki;i po prawej to Kasia Jeziorska organizatorka zbiórki xD
Agentaka nieruchomości + prowadzi w domu przedszkole, właściciel nie koniecznie dał zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w jego domu.
Pewnie za jakiś czas pani będzie bohaterką filmiku na kanale exmiter.