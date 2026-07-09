Polska wschodnia najlepiej napisała maturę
Najwyższą zdawalność odnotowano w województwie małopolskim, gdzie wszystkie obowiązkowe egzaminy zdało 85 proc. tegorocznych absolwentów. Tuż za nim uplasowało się województwo świętokrzyskie z wynikiem 84 proc.wykopowicz_ka
- #
- #
- #
- #
- #
- 95
- Odpowiedz
Komentarze (95)
najlepsze
xD #bekazlewactwa
@WonszJadowity: Chyba pisałeś do lustra? Czy o co ci chodzi?
Stawiam hipotezę, że we wschodniej Polsce szkoły zawodowe (branżowe, czy jak to się tam obecnie nazywa) mają lepszą opinie niż w zachodniej. Myślę, że na Podkarpaciu zawodówka to nie żaden wstyd, dlatego do liceów idą tylko ci, którzy choć trochę się do tego nadają.
Z kolei np. w takiej Wielkopolsce jest większa presja na formalne wykształcenie, a dziecko w zawodówce to
@Luptr: Gdyby hipoteza była prawdziwa, to taki sam obraz miałbyś przed 2022 r. Wytłumaczenie jest ekonomiczne, przeważająca liczba imigrantów zajmuje zachodnią część PL, a dzieci imigrantów mają problem ze zdaniem j. polskiego. Tam gdzie nie masz imigrantów, tam masz kilka procent więcej zdających.