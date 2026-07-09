A co jeśli wytłumaczenie jest trochę prostsze i trochę mniej sensacyjne?

Stawiam hipotezę, że we wschodniej Polsce szkoły zawodowe (branżowe, czy jak to się tam obecnie nazywa) mają lepszą opinie niż w zachodniej. Myślę, że na Podkarpaciu zawodówka to nie żaden wstyd, dlatego do liceów idą tylko ci, którzy choć trochę się do tego nadają.

Z kolei np. w takiej Wielkopolsce jest większa presja na formalne wykształcenie, a dziecko w zawodówce to Pokaż całość